【恒指夜期+ADR】夜期收市跌21點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）

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美股市場風險升溫，中概股指數收市仍升1%，收報6353點，夜期跌21點，收報19734點，滙豐ADR高港股收市價1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 345.32 -0.8% 美團ADR 132.51 -0.4% 滙豐ADR 55.81 +1.0% 阿里巴巴美股 81.27 -2.4%

北水淨流入15億 買騰訊快手沽建行中芯

北水淨流入勢頭持續，但吸資額繼續放緩，全日淨流入15億元。資金主力買騰訊 （00700） ，股份錄5.4億元淨流入，快手 （01024） 及中石化 （00386） 分別錄3.7及1.9億元淨流入；淨流出方面，中芯 （00981） 及建行 （00939） 均走資2.1億元。

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騰訊升近3%領市、阿里巴巴續軟跌近1% 恒指止跌反彈139點收復250天綫

港股止跌反彈逾百點，重上250天綫。恒指低開96點，其後走勢反覆向好，午後一度升近300點，高見19903點。恒指收升139點，收報19757點，收復250天綫，成交978.9億元。科指升1.3%，報3872點。騰訊 （00700） 領市升近3%，京東 （09618） 升逾2%，美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 續軟逆市跌近1%，比亞迪 （01211） 造好升逾4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 348.20 +2.9 +45 15 友邦 83.85 +1.3 +20 453 比亞迪 232.80 +4.4 +16 35 滙豐 55.25 -0.5 -7 9 中移動 67.20 -1.0 -7 9 阿里巴巴 83.30 -1.0 -14 23

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌21點，收報19734點

【22：54】夜期跌3點

【18：22】【業績｜內險】平保首季純利按年升48.9% 銀行業務純利按年升逾1成

【17：52】【大行看法】高盛：9成中資企業利潤指引積極 料強勁季績有助帶動股市反彈

【17：30】【業績︱內銀】招行首季純利按年升7.8% 不良貸款率0.95%

【17：17】【高息股】香港寬頻上半財年經調整EBITDA跌6%至12億元 中期息削半至20仙、股息率仍有6.7厘

【17：10】【恒指改革】恒指公司建議容許外國公司納恒生指數、誰最大機會染藍？ 另擬取消「香港成份股」上限規定

【16：47】【渣打業績】渣打內地和香港首季銀保、財資產品收入增雙位數 料全年開戶數目勝去年

【16：10】騰訊 （00700） 領市升近3%，京東 （09618） 升逾2%，美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 續軟逆市跌近1%，比亞迪 （01211） 造好升逾4%，恒指止跌反彈139點，收報19757點，收復250天綫，成交978.9億元。科指升1.3%，報3872點。

【16：00】恒指U盤前升176點，報19794點。

【15：29】阿里巴巴 （09988） 尾市跌逾1%，報83.15元，午後曾倒升一度高見84.7元。

【15：02】港股尾市升約150點，報19768點，午後曾升最285點，高見19903點。

【15：01】正味 （02147） 回吐2成，低見0.6元。

【14：35】騰訊 （00700） 午後曾升4%，高見352.2元，升幅升逾2%，報347.8元。

【14：27】中海外 （00688） 升近2%，潤地 （01109） 升0.1%，碧桂園 （02007） 升近3%，雅居樂 （03383） 升逾1%，龍湖 （00960） 升近1%。

【14：14】ASMPT （00522） 首季少賺逾6成，股價績後跌逾8%，低見63.8元。

【14：03】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 分別升5%。

【13：58】滙豐 （00005） 轉升0.1%，渣打 （02888） 績後升逾1%。

【13：48】大市午後進一步反彈，恒指升逾200點，報19854點，升236點，科指升2.2%，報3909點。京東 （09618） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%，美團 （03690） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 轉升0.2%。港交所 （00388） 升近2%。

【13：15】年年卡 （03773） 建議將公司名稱更改為「銀盛數惠數字有限公司」，股價升逾8%，高見1.3元。

【13：06】騰訊 （00700） 午後升段2%，高見346.4元。

【騰訊700】騰訊據報加快海外投資遊戲資產的步伐 以減低對中國地區的倚賴

【13：02】港交所 （00388） 升1%，高見328.6元。

【13：00】渣打 （02888） 績後升0.2%，高見61.35元。

【13：00】港交所 （00388） 績後靠穩，升0.4%。

【13：00】港股午後初段升約115點，報19733點，科指升1.3%，報3872點。

【12：31】【渣打業績】渣打首季除稅前基本溢利按年升23%至17億

【12：31】【業績】中遠海運港口首季少賺17.9% 收入跌0.5%至3.3億美元

【12：08】【港交所業績】港交所首季盈利增長28%勝預期 投資轉賺帶動

【12：00】恒生指數半日反彈116點，報19733點，重上250天綫，成交524.8億元。科指升1.3%，報3875點。騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升逾2%，京東 （09618） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。電力股造好，潤電 （00836） 升逾3%，華能國電 （00902） 升逾8%，中國高精密 （00591） 復牌挫近67%。港交所 （00388） 、平保 （02318） 績前靠穩。

【11：40】恒指中午收市前升約120點，報19738點，科指升1.4%，報3875點。

【11：31】【新股IPO】怡俊集團2442孖展獲足額認購 綠竹生物2480暫錄3575萬元

【11：31】內地股市個別發展，上證跌0.3%，深證升0.2%，創業板指升1.6%。

【11：29】【國產ChatGPT】百度︰文心一言大模型推理成本降為原來的十分之一

【11：08】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新升逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.5%，恒指升約122點，報19740點，重上250天綫，科指升1.3%，報3874點。

【11：02】【阿里巴巴9988】阿里雲核心產品最高減價50% 張勇：已有20萬企業用戶申請接入通義千問測試

【10：55】大市升幅擴大至近100點，報19711點，升94點，上試收復250天綫（現處約19725點）。

【10：53】阿里巴巴 （09988） 逆市續軟，跌0.9%。在今日的2023阿里雲合作夥伴大會上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官、阿里雲智能集團首席執行官張勇透露，已有20萬企業用戶申請接入阿里版ChatGPT「通義千問」測試。同時他宣布通義千問夥伴計劃正式啟動，覆蓋金融、通用、交通、通信、能源、電力等多個行業。

【10：47】平保 （02318） 績前偏軟，股價跌0.1%，低見50.85元。

【10：38】中芯國際 （00981） 轉跌逾3%，低見20.9元。

【10：28】大市最新升約71點，報19688點，科指升0.7%，報3848點。

【10：09】【內房危機】碧桂園投資杭州地塊、涉資28億元人幣 股價彈逾1%

【09：57】滙豐 （00005） 偏軟跌0.3%，友邦 （01299） 升0.5%，中移動 （00941） 升0.2%，港交所 （00388） 績前暫無升跌。

【09：51】中芯國際 （00981） 反彈逾2%，高見22.25元。

【09：45】大市早段轉穩，恒指升9點，報19627點，科指升0.5%，報3844點。

【09：43】電力股造好，潤電 （00836） 升逾4%，中國電力 （02380） 升逾3%，華電國際 （01071） 、華能國電 （00902） 升逾7%，大唐發電 （00991） 升6%。

【09：39】萬洲 （00288） 績後跌0.9%，低見4.4元。

【業績｜豬肉股】萬洲國際首季調整後利潤1.94億美元、按年跌66.5% 豬肉經營虧損擴2.8倍

【09：37】中國高精密 （00591） 跌幅擴大至57%，低見0.52元，成交1091萬元。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 早段跌2%，騰訊 （00700） 轉升0.4%，美團 （03690） 升0.9%。

【09：31】GUANZE MEDICAL （02427） 未止跌，股價續跌五成，低見0.6元創上市後低。

【09：29】超媒體 （00072） 跌逾2%。

【鄭志剛】超媒體任命鄭志剛為旗下Nowness控股名譽主席 曾爆「彈弓手」撤回公告事件

【09：28】ASMPT （00522） 績後偏軟跌0.8%。

【09：25】華住集團 （01179） 股價造好，逆市升近7%。

【華住1179】華住酒店第一季房價增24% 入住率升16個百分點

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌0.6%，中國高精密 （00591） 復牌挫34%，恒指低開96點，開報19520點，科指跌0.7%，報3797點。

【09：12】恒指期貨低開102點，報19474點。

【08：50】中國高精密 （00591） 今早復牌。停牌多時的中國高精密公布，證監會已通知聯交所，根據證券及期貨規則，該集團股份買賣獲准自今日起重新開始。

【08：43】恒指黑期跌132點，報19477點，道指期貨升59點，報33711點。

【08：06】【業績︱芯片股】ASMPT首季盈利按年跌62% 第二季銷售收入料跌26%

【07：47】【新股IPO】內地線上醫師平台梅斯健康2415下限9.1元定價 超購近9倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979超購0.9倍 近下限定價一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【譚仔盈警】譚仔料財年少賺3成 香港、內地、日本、新加坡全受創

【07：45】【騰訊700】南非大股東Prosus深夜披露 減持騰訊計劃再啟動

【07：45】【Morning精點】滙豐7天營業安排分行「三減一」︱2款東南亞即食麵被驗出含一級致癌物

【07：45】港股ADR收報19352點，跌265點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報54.84元，較港收市價低0.66元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報332.6元，較港收市價低5.8元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.36元，較港收市價低2.74元或3.3%。

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【07：30】美國第一共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）公布首季收入及純利雙雙按年下跌，銀行危機憂慮再度燃起，該行銀行存款在3至4月期間急跌逾700億美元，而且現時部分存款為多間銀行所提供的流動性，情況令人憂慮，道指跌勢擴大。道指跌344點，報33530點；標指跌65點，報4071點；納指跌238點或1.98%，報11799點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌185點 騰訊ADR低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中船防務、山東新華製藥、華晨中國

責任編輯︰梁浩碩