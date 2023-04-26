▲ 【美股業績】Visa上季按年多賺17% 跨境交易量升24%勝預期

Visa（美︰V）公布季度業績。Visa上季多賺17%至43億美元。期內收入升11%至79.9億美元，高於預期的77.9億美元，經調整每股收益2.09美元，高於市場預期的1.99美元。Visa股價盤後升逾1%。

受惠全球旅遊增加，海外支出意外地加速增長。期內，跨境交易量升24%，高於分析師平均預期的20%。另外，Visa表示，亞洲重新開放速度較世界其他地方慢，而亞洲的活動已有所回升。

行政總裁Ryan McInerney表示，對面前的機會感到前所未有的興奮，雖然宏觀經濟存在不確定性，但對Visa的應對能力充滿信心。

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責任編輯︰梁浩碩