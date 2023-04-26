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【美股業績】Visa上季按年多賺17%　跨境交易量升24%勝預期

股市 08:34 2023/04/26

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【美股業績】Visa上季按年多賺17%　跨境交易量升24%勝預期

Visa（美︰V）公布季度業績。Visa上季多賺17%至43億美元。期內收入升11%至79.9億美元，高於預期的77.9億美元，經調整每股收益2.09美元，高於市場預期的1.99美元。Visa股價盤後升逾1%。

受惠全球旅遊增加，海外支出意外地加速增長。期內，跨境交易量升24%，高於分析師平均預期的20%。另外，Visa表示，亞洲重新開放速度較世界其他地方慢，而亞洲的活動已有所回升。

行政總裁Ryan McInerney表示，對面前的機會感到前所未有的興奮，雖然宏觀經濟存在不確定性，但對Visa的應對能力充滿信心。

【Microsoft業績】微軟盤後曾升9%越300美元　首季業績超預期

【Google業績】Alphabet盤後曾升4%　再擲700億美元回購　雲業務首錄淨利潤　首季業績超預期

【美股業績】百事首季業績超預期　上調全年盈利預測　股價升2%

責任編輯︰梁浩碩

美股 威士卡（Visa，美：V）
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