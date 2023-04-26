【業績︱芯片股】ASMPT首季盈利按年跌62%　第二季銷售收入料跌26%

▲ 【業績】ASMPT首季盈利按年跌62% 第二季銷售收入料跌26%

ASMPT （00522） 公布首季業績。ASMPT首季盈利為3.2億元，按年倒退62%，按季則升18.2%，每股基本盈利0.77元。

期內，銷售收入為39.2億元，按年跌25.6%，按季亦減少 9.5%。SEMI 及SMT的銷售收入均按季減少。由於半導體下行週期持續，SEMI的銷售收入跌幅較大。SEMI分部銷售收入為15.4億元，按年跌47.6%，SMT銷售收入23.8億元，按年升2.2%。

毛利15.8億元，按年跌26%，毛利率為40.4%，跌21點子，經營利潤率為11.9%，按年跌717點子。

新增訂單總額為35.5億元，按年跌49.7%，至於按季則回升13.8%。ASMPT指，新增訂單總額增長主要受汽車終端市場的強勁需求所推動。於3月底，未完成訂單總額為11.1億美元。

集團表示，雖然汽車及工業等行業造好，但宏觀經濟環境的消費信心依然疲弱。此外，近期銀行業出現的動盪，以及持續的通脹，均令整體市況不明，預計第二季銷售收入預測將介4.6億美元至 5.3億美元之間，以其中位數計按年跌26.2%，按季則跌2%。

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責任編輯︰梁浩碩