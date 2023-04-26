▲ 【新股IPO】內地線上醫師平台梅斯健康2415下限9.1元定價 超購近9倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

內地線上醫師平台梅斯健康 （02415） 公布招股結果。梅斯健康以每股9.1元定價，為招股價9.10元至10.16元的下限定價，集資淨額5.4億元，一手中籤率20%，抽8手（2000股）即可穩獲一手。梅斯健康將於4月27日掛牌。【分配結果連結】

梅斯健康於香港公開發售部分共錄得11529人認購，超額認購8.9倍，國際發售部分超額認購0.5倍。

所得款項淨額約45%用於業務擴張，35%用於進一步的技術開發以加強其技術與數據能力，15%用於其潛在投資及收購或與能夠與業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟，5%作營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩