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【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979超購0.9倍　近下限定價一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 07:40 2023/04/26

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【新股IPO】內地白酒公司珍酒李渡6979超購0.9倍　近下限定價一手中籤率100%（附分配結果連結）

內地白酒公司珍酒李渡 （06979） 公布招股結果。珍酒李渡以每股10.82元定價，為招股價10.78元至12.98元的接近下限範圍定價，集資淨額49.9億元，一手中籤率100%，人人有份。珍酒李渡將於4月27日掛牌。【分配結果連結】

珍酒李渡於香港公開發售部分共錄得10670人認購，超額認購0.9倍，國際發售部分超額認購2.9倍。

所得款項淨額的約55%將用於為生產設施的建設及發展提供資金，從而逐步提升其白酒產能，20%用於品牌建設及市場推廣，10%用於擴展銷售渠道，5%用於業務運營自動化及數字化的先進技術，10%作營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】內地線上醫師平台梅斯健康2415下限9.1元定價　超購近9倍、一手中籤率20%（附分配結果連結）

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【新股IPO】綠竹生物2480周二起招股　入場費約8414元　集資4.3億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 珍酒李渡（06979）
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