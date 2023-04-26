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【Microsoft業績】微軟盤後曾升9%越300美元　首季業績超預期

股市 06:41 2023/04/26

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【Microsoft業績】微軟首季業績超預期

Microsoft（美：MSFT，微軟）公布1至3月的財年第三季業績，收入528.57億美元，按年增長7%，超預期的510.2億美元；純利182.99億美元，每股盈利2.45美元，升10%，超預期的2.23美元。微軟盤後股價一度急升9%，突破300美元。

雲業務增長強勁，包括 Azure 公共雲、企業服務、SQL Server 和 Windows Server 在內的微軟智能雲業務部門收入為 220.81 億美元，按年增長 16.3%，超預期的219.4億美元。

包括 Dynamics、LinkedIn 和 Office 在內的生產力和商業流程部門收入 175.16 億美元，增長10.9%，高於預期的 170.5 億美元。微軟表示，Office 365收入增長達到14%。

不過，個人電腦業務收入跌9.1%至132.6億美元，其中向設備製造商銷售的 Windows 操作系統收入跌 28%，受庫存上升影響。Xbox內容及服務收入升3%。

【微軟訪問】微軟香港開放企業級GPT功能　逾8成客戶積極考慮使用AI方案

【GOOG】三星據報考慮轉投微軟Bing為預設搜尋　Google急研加入AI元素、冀箍30億美元營收

【Microsoft業績】微軟盤後由升5%變倒跌　預計Azure雲業務收入增速續放緩

記者：譚志偉

美股 業績公布 微軟（Microsoft，美：MSFT） XBOX Microsoft Linkedin
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