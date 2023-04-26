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【Google業績】Alphabet盤後曾升4%　再擲700億美元回購　雲業務首錄淨利潤　首季業績超預期

股市 05:58 2023/04/26

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【Google業績】Alphabet再擲700億美元回購　雲業務首錄淨利潤　首季業績超預期

Google母公司Alphabet（美：GOOG，谷歌）公布首季業績，收入697.87億美元，按年升3%，超預期的689億美元；純利150.51億美元，每股盈利1.17美元，跌4.9%，仍超預期的1.07美元。Alphabet同時宣布700億美元回購計劃，將根據市價回購A類（有投票權）及C類（無投票權）股票，刺激谷歌A股盤後升3.8%。

分類收入方面，整體Google廣告收入微跌0.2%至545.48億美元，其中Google搜尋引擎業務收入回升1.9%至403.59億美元，Youtube廣告收入跌2.6%至66.93億美元，Google網絡收入跌8.3%至74.96億美元。

另外，Google雲業務收入增長28.1%，達到74.54億美元，並首次實現盈利，經營利潤達1.91億美元，為Google廣告業務以外，第二個獲得利潤的業務。Google 2020 年開始披露雲收入，並於次年開始提供有關營運虧損的資料。資料顯示，Google雲業務市場規模全球第三，排在亞馬遜和微軟之後。

【Google業績】Alphabet業績遜預期　開市跌逾4%

記者：譚志偉

美股 Alphabet（美：GOOG） 業績公布 雲端 Google 回購 YouTube Alphabet 美元
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