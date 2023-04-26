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【騰訊700】南非大股東Prosus深夜披露 減持騰訊計劃再啟動

股市 00:30 2023/04/26

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南非大股東Naspers及Prosus宣布，因自身的回購計劃，於25日在場內出售78.96萬股騰訊 （00700） ，未有披露作價，令持股減至25.99%，反映新一輪減持行動啟動。Prosus於4月11日公布，將額外9600萬股騰訊存入香港中央結算系統（CCASS），套現資金以助Prosus自身的回購。

值得留意的是，今次或並非本輪首日沽貨，通告所指，每當 Prosus 在騰訊的持股比例超過一個整數時，就需要進行利益披露通知。事實上，Prosus對上一次在聯交所披露為12月13日，當時以每股平均價320.028在場內減持99.3萬股，涉3.18億元，持股跌至26.99%或25.89億股。

騰訊周二收報338.4元，跌6.6元或1.9%，成交額70.6億元。

相關文章：

【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS

【騰訊700】Prosus上周斥近14億回購　暫未見沽騰訊

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