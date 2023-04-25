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【恒大危機】恒大地產：截至2月底未清償到期債務共2371億人幣 被捲入逾1,317件訴訟案
股市 22:55 2023/04/25
中國恒大 （03333） 旗下多隻境內債同發公告，透露發行人、恒大地產，截至2023年2月底，涉及未能清償的到期債務（不含境內外債券）共計約2,370.71億元（人民幣，下同），恒大地產逾期商票共計約2,479.75億元。
截至2023年2月末，恒大地產涉及金額3000萬元以上的未決訴訟案件數量共計1,317件，金額總額約3,124.55億元。
恒大地產指，2021年下半年以來，房地產行業步入下行週期，集團生產經營亦出現重大不利變化。
恒大地產強調，截至目前，境外債務重組已取得重大進展，恒大地產作為中國恒大內地主要經營實體，會以「保交樓」為核心，集中公司有限資源，推進發行人風險處置工作。
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編輯：李哲毅
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