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【恒大危機】恒大汽車5.12舉行股東大會　處理出售養生谷項目予恒大議案、獨立財顧提推薦建議

股市 22:30 2023/04/25

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【恒大危機】恒大汽車5.12舉行股東大會　處理出售養生谷項目予恒大議案、獨立財顧提推薦建議

恒大汽車 （00708） 宣布，將於5月12日上午11時於灣仔告士打道38號的中國恒大中心15樓舉行股東大會，處理出售養生空間項目予控股股東中國恒大 （03333） 議案。

恒大汽車周一（24日）宣布，會象徵式2元出售47個恒大汽車養生空間項目出售予控股股東中國恒大，截至去年底，出售項目的負債淨額賬面值約為247.89億元（人民幣，下同）。

恒大汽車稱，中國恒大及其聯繫人會於股東大會上就交易決議案放棄投票。

獨立財務顧問邁時資本就今次交易提出推薦建議，認為基於恒大汽車集團整體負債累累的財務狀況，加上新能源汽車分部及健康管理分部業績連年倒退，有必要進行營運或資產改革，藉以恢復可持續經營。

相關文章：

【恒大3333】恒大汽車以象徵式2元人幣出售養生空間項目予恒大　專注發展新能源汽車分部

【恒大3333】恒大地產未按時披露2021年債券報告　遭上交所及深交所批評處分

編輯：李哲毅

港股 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）
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