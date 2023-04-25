▲ 【恒大危機】恒大汽車5.12舉行股東大會 處理出售養生谷項目予恒大議案、獨立財顧提推薦建議

恒大汽車 （00708） 宣布，將於5月12日上午11時於灣仔告士打道38號的中國恒大中心15樓舉行股東大會，處理出售養生空間項目予控股股東中國恒大 （03333） 議案。

恒大汽車周一（24日）宣布，會象徵式2元出售47個恒大汽車養生空間項目出售予控股股東中國恒大，截至去年底，出售項目的負債淨額賬面值約為247.89億元（人民幣，下同）。

恒大汽車稱，中國恒大及其聯繫人會於股東大會上就交易決議案放棄投票。

獨立財務顧問邁時資本就今次交易提出推薦建議，認為基於恒大汽車集團整體負債累累的財務狀況，加上新能源汽車分部及健康管理分部業績連年倒退，有必要進行營運或資產改革，藉以恢復可持續經營。

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編輯：李哲毅