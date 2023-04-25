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【字節跳動】與美團一爭長短？抖音：生活服務市場未達存量競爭　年內提倡4大經營主題、內容激發用戶需求

股市 22:04 2023/04/25

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【字節跳動】抖音：生活服務市場未達存量競爭　年內提倡4大經營主題、內容激發用戶需求

字節跳動旗下抖音踩入生活服務領域，外界料抖音將與美團 （03690） 展開激烈競爭。抖音周二（25日）在成都舉行2023生活服務生態夥伴大會，抖音生活服務總裁朱時雨表示，生活服務是一個十幾萬億的廣大市場，還遠遠沒有到存量競爭的地步，並提出今年會重點發力四大經營主題。

朱時雨稱，抖音生活服務基於用戶的需求而生，其價值是為用戶提供更好的體驗，同時幫助服務商、機構、商家等夥伴創造更多的生意增量。

很多人對於抖音生活服務的第一反應是我們跑到了一個存量市場來搶生意了，在我看來其實不是

朱時雨：抖音特點激發用戶嚮往創造需求

朱時雨稱，部分客戶到抖音做生活服務之後，線下生意會變好，而且他們在其他網絡平台的生意也並沒有受到影響，甚至有時候感覺也在一起變好，朱時雨指出，抖音出現讓市場變得更大了，用戶需求變多了，又稱，抖音的特點是「激發與創造」，抖音可以激發用戶對某個事物的嚮往，從而創造需求。

抖音今年提出四大經營主題，朱時雨指，1）用多樣化的內容，激發用戶對生活的探索；2）倡導商家在抖音長效經營抖音，持續地與用戶對話，抖音也會提供不同的經營工具的組合；3）主打品牌即效果，品牌的抖音內容可增加用戶認知，直接帶來轉化效果；4）打造蓬勃健康的生態，強調平台會建立公平公正的規則，建立合作的秩序，讓有能力的伙伴能脫穎而出。

相關文章：

【大行報告│3690】大摩：對美團應對抖音挑戰的策略具信心　到店競爭憂慮已反映　維持「增持」

【騰訊700】騰訊視頻與抖音就長短視頻聯動推廣展開合作　抖音可用騰訊長視頻進行二次創作

編輯：李哲毅

港股 美團－W（03690）
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