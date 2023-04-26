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【美股業績】百事首季業績超預期　上調全年盈利預測　股價升2%

股市 07:33 2023/04/26

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【美股業績】百事首季業績超預期　上調全年盈利預測

百事可樂（美：PEP）公布截至3月25日止首季業績，收入增10.2%至178.5億美元，超預期的172.2億美元；純利19.32億美元；每股盈利1.4美元，按年跌54%，核心每股盈利1.5美元，超預期的1.39美元。

百事收市升2.3%，收報189.71美元。

可口可樂首季超預期，【可樂業績】

百事可樂上調2023年全年核心盈利從7.2美元升至7.27美元，經調整收入升2個百分點至8%，2023年派息約67億美元，維持10億回購計劃。

以業務劃分，其中Frito-Lay有機收入增長16%，受市場份額及雙位數經收入帶動，包括樂事薯片Lay's，Doritos，Cheetos，Sun Chips以及PopCorners。百事飲品有機收入增加12%，受惠百事雙位數增長；以及Gatorade及Aquafina的高單位數淨收入增長。

相關文章：

【美企業績】百事核心每股盈利超預期　增派息　股價升1%

【美股焦點】百事季績超預期　調高全年業績預測　股價升超過3%

記者：宋佩恩

美股 百事（PepsiCo，美：PEP） 回購 業績公布 飲品
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