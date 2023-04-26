【銀行危機】FRC瀉49%創新低　千億美元蝕本按揭生意可高價放賣？

▲ 【銀行危機】FRC兩大問題未解 高管電話會議15分鐘收線

美國第一共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）收市急瀉49.4%，收報8.1美元，創2010年上市以來新低，彭博引述消息指，FRC正研究甩賣500億至1000億美元長期按揭和證券，包括美國大型銀行等潛在買家，可能會收到認股權或優先股，作為出價高於市價的條件。FRC拒評。

簡單來說，美國過去1年加息5厘，當利率急升時，產生資產負債不匹配，迫使銀行向存款人支付的利率，高於向借款人收取的利率，尤其是FRC的貸款，很多是低利率時借出，現已變成蝕本生意。不過這500億至1000億美元的低利率回報的債券，在美國高息環境下，恐怕不值錢，以市價計的價值急跌，可以套現幾多而縮表，亦成疑問。

報道指，FRC希望以此鞏固其資產負債表，以避免被聯邦存款保險公司接管，並為可能的融資掃清道路，不過，或需要政府出面與一些大銀行談判，以隨時穩定銀行，這比銀行倒閉要便宜得多。

根據資料，FRC總資產為 2330 億美元，其中包括 1730 億美元的貸款和 350 億美元的投資證券。

另外，FRC仍有其他問題，第一是存款跌至1027億美元，包括了300億美元的大銀行義助存款，但義助期僅120天，到期後會怎算；第二是銀行到4月21日，向儲局及摩通的總借款達1040億美元，貸款業務為1733億美元，存款的1045億美元，融資成本問題，以及會否有資不抵債的危機？

FRC公布業績後，簡報會僅舉行不足15分鐘，高管們沒回答問題，更增加市場憂慮，CEO Mike Roffler在電話會議上說，存款的穩定性和信貸質量和資本狀況都存在不確定因素，該公司將繼續採取措施增強業務。

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記者：譚志偉