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【銀行危機】FRC瀉27%　兩大問題未解　高管電話會議15分鐘收線

股市 22:50 2023/04/25

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【銀行危機】FRC兩大問題未解　高管電話會議15分鐘收線

美國第一共和銀行（美：FRC，First Republic Bank）公布驚嚇的營業狀況後，有兩大問題未解，第一是存款跌至1027億美元，包括了300億美元的大銀行義助存款，但義助期僅120天，到期後會怎算；第二是銀行到4月21日，向儲局及摩通的總借款達1040億美元，貸款業務為1733億美元，存款的1045億美元，融資成本問題，以及會否有資不抵債的危機？

FRC公布業績後，簡報會僅舉行不足15分鐘，高管們沒回答問題，更增加市場憂慮，CEO Mike Roffler在電話會議上說，存款的穩定性和信貸質量和資本狀況都存在不確定因素，該公司將繼續採取措施增強業務。

銀行股全綫下挫，FRC跌27%，報11.6美元，ZIONS銀行跌2.3%，西太平洋銀行跌4.8%，西方聯盟金控跌4.3%。

【銀行危機】FRC再響警號盤後急瀉22%　存款今年以來累跌4成至8062億　料第二季裁員逾20%

記者：譚志偉

美股 外滙 貨幣政策 銀行 美元
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