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【美股業績】Spotify升5%　首季收入增14%遜預期、惟付費用戶激增改善利潤率

股市 20:48 2023/04/25

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【美股業績】Spotify首季收入增14%遜預期、惟付費用戶激增改善利潤率

音樂串流平台Spotify Technology（美：SPOT）公布首季業績，雖然期內收入錄30億歐元，按年增14%，低過預期的31億歐元，每股虧損1.16歐元，按年增70.6%，多過預期的0.85歐元，不過，Spotify 首季每月活躍用戶總數（MUA）錄5.15億，按年增22%，毛利率超過預期的24.9%，達到 25.2%，提振市場情緒。

Spotify 盤前曾升逾7%，現漲5%，報137.97美元。

Spotify近季裁員並取消Spotify Live 等計劃，以提高盈利能力並節省成本，加上首季MUA大幅增長，帶動利潤率表現，然而Spotify廣告業務疲軟，以及與外匯相關進一步壓力損害整體收入。

次季毛利率續升

Spotify預計次季毛利率將小幅提升至25.5%，由於計劃進一步擴大其網路廣播（Podcast）和廣告業務，預計長期毛利率將在30%至35%之間，然而宏觀經濟挑戰中，執行計劃仍然不明朗。

Spotify首季高級訂戶達到2.1億，超出預期的 2.07 億，Spotify又料，次季MUA增長至5.3億，高級用戶預計將達到2.17億，收入指引為32億歐元。

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編輯：李哲毅

Spotify Spotify（美：SPOT） 美股
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