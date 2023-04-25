【美股業績】麥當勞季度收入純利均超預期　指加價未有影響客流量

全球快餐業龍頭麥當勞（美：MCD）首季收入按年升4.1%，至49億美元，較市場預期56億美元為高，期內純利按年升69%，至18億美元，每股盈利按年升15.4%，至2.63美元，同樣遠超預期。麥當勞股價盤前向好，曾升超過1%，暫報295.45美元。

麥當勞主席兼首席執行官 Chris Kempczinski 表示，首季業績反映集團戰略性產品價格上升後，客流量仍然錄得正增長的健康平衡，令收入按年增長12.6%。他又指已經看到全球客戶滿意度顯著提高。 在充滿挑戰的經營環境中，顧客對麥當勞品牌的需求依然強勁。

雖然產品加價，但公司成本未見有太大上升，由集團經營的餐廳開支按年更微跌2%，至19.2億美元，即使是特許經營餐廳的開支按年也僅上升不足3%，至6億美元。公司整體營運開支按年升不足1%，至33.7億美元，成為業績向好的主要原因。

集團所有地區，包括日本、澳洲、加拿大、法國、德國和英國的同店銷售均超過預期，而且國際市場收入佔總收入佔比超過一半。

此外，公司指，早前公布的重組計劃成本達1.8億美元，重組包括解僱數百名美國員工和關閉辦事處令每股盈利減少0.18美元。

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編輯：葉志偉