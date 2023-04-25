【手機支付】金管局促信用卡綁定新流動支付工具時　銀行須多重認證

短訊及電郵詐騙猖獗，不少市民身受其害，金管局向銀行發最新指引，要求銀行為客戶綁定信用卡至新流動支付工具（例如：Apple Pay）時，除發出一次性手機短訊驗證碼外，須作出多一重認證，例如透過雙向SMS，程式內確認（In-App confirmation）或回電（Callback），以確認客戶確實有向銀行發出相關綁定指示。

金管局通告披露，近日透過綁定受害人信用卡至新手機支付工具，作未授權交易的個案顯著增加。今年首季，金管局已收到逾60宗持卡人投訴，稱他們的信用卡在綁定新的支付服務後，出現未經授權的交易。

金管局在通告中表示，該類詐騙的典型作案手法，是發送釣魚郵件或短訊，誘使持卡人泄露其支付卡訊息，最重要的是發卡銀行為將支付卡綁定到新的移動支付服務而發放的一次性密碼。盡管發卡銀行向持卡人發出警報，告知他們本身已經將其支付卡與新的支付服務綁定，但這些警報有時被忽視或沒有立即得到回應。故欺詐者能通過持卡人帳戶進行未經授權交易。金管局提出上述指引要求，期望銀行盡快、不遲於5月31日實施改善措施。

促銀行檢討超出信用限額信貸安排的做法 6個月內實行措施

另外，金管局亦指，在與銀行公會的專責小組，就如何進一步加強保障信用卡客戶的措施討論後，於今日發出新指引。新指引強調銀行必須公平待客，當客戶懷疑受騙向銀行求助時，銀行需要以務實的態度和同理心協助客戶，並按實際情況包括客戶的個人情況及處境（如弱勢社群客戶）處理個案；又重申銀行須遵守所有相關規定，並設有適當的內部系統和管控措施管理與信用卡業務相關的風險，包括防止、偵測和應對詐騙交易。

其他要求包括： 一、銀行需即時檢討有關超出信用限額信貸安排的做法，並在6個月內實行措施。客戶必須向銀行提出明確同意，方可獲得銀行提供超出信用限額信貸。實施期內若有出現未經授權交易超出信用限額的情況，銀行應彈性處理客戶損失。加強客戶保障的同時，亦可續便利客戶購物時不會隨時因信貸額不足而令交易立即被拒絕。 二、發卡銀行分享了一些常見處理和基準參照安排，以提升不同銀行處理的一致性。銀行會就欺詐交易的作案手法調整相關安排。

銀公：按公平待客原則處理支付卡未經授權交易

香港銀行公會表示，歡迎金管局今天發出有關「處理未經授權支付卡交易的原則」及「綁定支付卡作非接觸式流動支付」的通函。會員銀行將依循金管局的指引，按照公平待客原則處理支付卡未經授權的交易，及加強綁定支付卡到非接觸式手機支付服務的保障措施。業界將繼續加強宣傳教育，提醒客戶提高警覺，慎防受騙。

銀行公會指，業界一直非常重視支付卡交易的安全性，並在交易授權、偵測可疑交易及推送客戶通知等方面採取一系列措施，以保障客戶。此外，銀行公會已於今年首季成立專責小組，與金管局及會員銀行硏究方案，進一步加強對支付卡的保障措施，以提升交易的安全性及客戶體驗。

滙豐：已推出保護持卡人的措施

滙豐表示，歡迎金管局就提升網上保安及處理未經授權信用卡交易發布的最新通告。滙豐將繼續與有關當局緊密合作，進一步加強對客戶的保護，同時亦已推出一系列保護持卡人的措施，包括於HSBC HK App上暫時封鎖或解鎖其信用卡。

滙豐稱，理解客戶誤墮信用卡詐騙陷阱的憂慮。該行會詳細審視每一宗舉報的信用卡詐騙並積極與受影響的客戶溝通，亦呼籲持卡人盡快聯絡該行以處理相關個案。該行希望再提醒客戶須妥善保管信用卡，以及包括一次性密碼等的個人資料。

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編輯：胡學能