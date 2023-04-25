中金指國企股估值低 具4大投資主線 另推薦19隻港股

中金發表報告指出，低估值國企表現較好，估值仍有繼續修復的空間。當前國企及央企市帳率估值為1.16倍和1倍，與非國企的2.71倍仍存在折讓，而與海外各領域一流企業相比，從市帳率角度看，中國大型央企仍存在較明顯估值折讓。中金認為，央企和國企有望在政策引導和支持下對自身成長性、治理機制和信息交流等問題妥善優化，壓制估值的因素若能得到逐步化解，當前的偏低估值現象有望繼續修復，並帶來較好的相對收益。

中金推薦高息國企股名單：

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該行建議，未來投資者可重點關注4大國企投資主線，包括在核心技術領域具備較強競爭力的國企引領者；其次是估值不高，但具備改革和資本運作預期的國企；第三類是受益國家戰略的主題機會等；最後一類則是現金流充裕，潛在分紅和回購能力強，股息率較高的優質國企。該行同時看好19隻本港上市的高息國企股。

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