▲ 【業績｜豬肉股】萬洲國際首季調整後利潤1.94億美元、按年跌66.5% 豬肉經營虧損擴2.8倍

萬洲國際 （00288） 發公告指，生物公允價值調整前，首季收入約67.43億美元，按年增2.9%；利潤1.74億美元，按年跌55.9%；經調整後利潤為1.94億美元，按年減66.5%。萬洲國際首季肉製品銷量為82萬公噸，按年少1%，而豬肉銷量則為102.1萬公噸，按年少1.2%。

肉製品方面，萬洲國際首季在中國銷量上升3.1% ，受惠部分渠道疫後復甦；美國銷量則下降6.1%；歐洲銷量增加3.8%，主要是由於內部增長和補強收購所致；不過，期內美國消費下行的影響及較低的商品豬價值所致，肉製品總體收入減少3.5%，分部經營利潤亦減少7.0%。

豬肉方面，萬洲國際首季中國、美國及墨西哥銷量保持穩定，但歐洲，由於生豬供應量低，銷量減少5.1%，由於中國及歐洲的豬肉價格上升，分部收入按年增加8.4%，然而

萬洲國際提到，美國業務遭遇市場逆景，豬肉價值（由美國農業部公佈的白條價格）與生豬成本（由芝加哥商業交易所公佈的瘦肉豬指數）差異亦大幅下跌，故豬肉分部整體錄得經營虧損1.70億美元，按年擴2.8倍。

萬洲國際稱，歐美商品及能源價格已越過峰值，但高昂價格今年繼續影響其生產成本，同時宏觀經濟不利條件削弱消費者信心，因而對美國的需求構成影響，預期短期財務表現將會承受壓力，會專注於產業價值鏈及繼續嚴格推行產品結構調整、價格管理和成本控制。

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編輯：李哲毅