四大核心區首季錄746間吉舖　較上年第三季減少99間

中港全面通關，商舖市場持續受惠，致四大核心區吉舖量大跌。美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年首季四大核心區、即尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環，合共錄得746間吉舖，空置率回落至10%，較上年第三季減少99間。

不過，元朗區舖位空置率不跌反升，由上年第三季4.3%，升至第一季的5%。該行預計，未來旅客數字有望持續上升，飲食業將繼續擴充，而零售商戶亦會積極部署，料街舖空置率將繼續回落。

該行指，即使目前內地來港的旅客以觀光的「廉價團」為主，但作為旅客必要的消費，餐飲業得以最先受惠於旅客的增長，而四核心區最新錄得2,021間餐廳，較2022年第三季增加54間，其中淨增長最多的兩類食肆為非中式餐館及中式餐館，增幅分別達20間及19間。此外，咖啡店及甜品店的表現不俗，最新錄得11間食肆的上升。

若按地區劃分，餐廳增加最多的區域集中在尖沙咀區及旺角區，分別錄得25間及16間店舖的淨增加，而銅鑼灣區及中環區的餐飲業則錄得溫和擴充，分別有9間及4間食肆的上升。不過，元朗區減少4間食肆，是唯一錄得餐廳減少的區域。至於在上水區，該區共有132間食肆，佔當地總店舖數量的16.3%。

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