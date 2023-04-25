【美股業績】通用汽車首季收入按年升逾1成　電動車市佔率升8個百分點　盤前升超過3%

美國多隻重磅股本周公布季績，當中通用汽車（美：GM）首季收入按年升11.1%，至接近400億美元，勝市場預期，期內純利按年跌18.5%，至23.95億美元，每股經攤薄盈利按年升5.7%至2.21美元，遠勝市場預期。股價在美股盤前時段向好，暫升超過3%，報35.4美元。

集團指，旗下雪佛龍（Chevrolet）電動車交付量連續三季創紀錄，季內共交付了超過2萬輛電動車，現時在美國市場排名第二，公司指在電動車市場的份額增加了8個百分點。

通用汽車計劃今年上半年在北美生產5萬輛電動車，到下半年將翻一番，至10萬輛。

公司最新盈利指引顯示，料今年全年純利達到84至99億美元，較原先87至101億美元的預測略為降低。但集團主席兼首席執行官Mary Barra，若審視業務表現和公司面前的機遇時，有可能將全年純利預測上調至110至130億美元。

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編輯：葉志偉