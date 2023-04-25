【港元滙價】港元拆息全綫3厘　隔夜拆息如1星期加6次息

▲ 【港元滙價】港元拆息全綫3厘

香港自4月19日凌晨接錢69億元，銀行體系結餘跌穿500億元水平後，港元拆息急抽升，全綫升至3.2厘以上。升幅最大的是隔夜息，由1.69厘升至3.2厘，勁升達151點，以25點為一次加息幅度計，一星期相當於加息6次，反映短綫資金抽緊。

由於拆息上升，港元滙價輕微上揚，港滙兌每美元報7.8496，未有

與樓按掛鈎的一個月拆息由2.81厘升至3.23厘，幅度達42點子；3個月拆息由3.51厘升到3.67厘。

港元拆息全綫突破3厘後，與美息仍有差距，美國聯邦基金利率相當於美元隔夜利率，美息高企於5厘，並預期5月初將升至5.25厘，港美隔夜息差仍逾1.6厘水平。

1個月美元拆息亦全綫高於5厘以上，令港美1個月息差達1.78厘，3個月息差1.6厘，半年息差1.4厘，以及1年息差亦有1厘。

由於市場亦預期美國將會減息，預期港元最優惠利率（即P息）不會輕舉妄動。

【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤 銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）

記者：譚志偉