【小米頂級旗艦】Xiaomi 13 Ultra配Leica四鏡頭設計　專業攝影旗艦電話橫空出世

▲ 小米最近與國際知名相機品牌Leica合作，推出Xiaomi 13系列旗艦電話，近日更加迎來其系列的頂級型號Xiaomi 13 Ultra。該電話以專業級攝影功能，並以「相機化」設計為招徠，預計6月中正式登陸香港。

小米最近與國際知名相機品牌Leica合作，推出Xiaomi 13系列旗艦電話，近日更加迎來其系列的頂級型號Xiaomi 13 Ultra。該電話以專業級攝影功能，並以「相機化」設計為招徠，預計6月中正式登陸香港。

小米早前舉行的春季發布會中，Xiaomi 13 Ultra已正式登場，4月21日已於中國內地上市，售價5,999元人民幣（約6,805港元）。該機體為Xiaomi 13系列的最頂級型號，主打專業級攝影，配備Leica光學四鏡頭，擁有一英吋可變光圈主攝，其大光圈及定焦亦是特點之一。

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Xiaomi 13 Ultra的主要拍攝鏡頭搭載一英吋IMX989感測器，並新增物理光圈結構，可於f/1.9和f/4.0兩種光圈中切換，擁有更完善的曝光和景深控制能力。有別於Xiaomi 13 Pro的三鏡頭，Xiaomi 13 Ultra就新增一個鏡頭，四鏡頭亦已升級至5,000萬像素。

有別於Xiaomi 13 Pro的浮動對焦，Ultra的四大鏡頭都為定焦鏡頭，包括75mm，f/1.8，OIS Leica遠攝鏡頭；120mm，f/3.0，OIS Leica遠攝鏡頭；以及12mm，f/1.8，122° FOV AF自動對焦，支援5cm微距攝影鏡頭。

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新機體特別適合遠攝以及使用大光圈的攝影人士。惟很多人喜歡以Leica拍攝的黑白相片，Xiaomi 13 Ultra就未有該預設的拍攝模式，只可以使用機體內置的濾鏡模式，才能拍出黑白相片。

Xiaomi 13 Ultra雖已正式登場，4月21日已於中國內地上市，但暫時未有香港地區的價錢、顏色及容量等資料，預計機體將於6月中正式登陸香港，屆時再為大家報道機體相關資料。

責任編輯：李彥煒

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