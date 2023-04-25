▲ 【大戶動向】美銀:歐洲投資者對中國市場低迷表現感沮喪 寧靜觀其變也不願「坐貨」

美國銀行上周跟歐洲投資者會面，並發表研究報告，認為歐洲投資者對中國市場的看法，與中港投資者一樣，他們均對中國市場的低迷表現感到沮喪，而且對中國短期經濟復甦存在分歧，至於新興市場的長線投資者，亦嘗試在中國長線增長前景下，尋找一些「新常態」的指標。

美銀指，歐洲投資者肯定中國經濟正在復甦，中資股估值亦吸引，市盈率低於倍，而且政策仍有進一步支持空間。同樣，該行接觸的約三分二香港投資者，計劃在中國市場趁低吸納，但基於地緣政治關係緊張，對長線前景存不確定性，因此寧願待方向更明確時才考慮買入，也不願「坐貨」。

投資者認為中國首季經濟理想源於低基數

即使中國3月份宏觀經濟數據優於預期，4月以來，MSCI中國指數累跌4%，中概股亦跌9%，因投資者將理想的經濟數據歸因於低基數，而且並不持久，部分投資者亦懷疑經濟數據的準確性，因企業盈利及指引仍然偏低，有些投資者密切追蹤高頻數據，結果反映首季經濟數據相對「滯後」，4月經濟出現少許降溫跡象，如新屋銷售數據。

美銀預期，市場對於樂觀與悲觀看法的討論會持續，而市場要到6月或7月才會有更明確的訊息，因屆時基數效應已回復正常化，而且企業會給予次季盈利指引。

長倉投資者拋售中國股票後沒有回來

報告指，投資者注意到，部分全球長倉投資者拋售中國股票後，並沒有回來，變相令市場流動性留下一個缺口。缺乏這些長線投資者，H股市場將變得更波動，游資及快錢的影響力會更明顯。部分小型中概股的流動性大降，A股因充裕的流動性而變得更吸引。

「雖然部分歐洲投資者對於估值相對較高的A股市場有點卻步，部分亦希望中資基金在H股市場可重奪議價能力，以減低市場波動性，但更多人冀A股市場可以引領市場反彈，為全球投資者帶來更多信心。」

美銀建議投資者關注（1）防守性及高息的國企股；（2）有盈利上升潛力的消費股；（3）擁有長線增長潛力的行業，如綠色經濟及進口代替品。今年來中國市場兩大熾熱的投資主題分別是受人工智能或ChatGPT帶動的資訊科技股及國企股，但歐洲投資者不僅追逐AI概念股的升勢，寧願買入高息及回報有上升潛力的落後國企股。

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編輯：陳韻妍