英名嘴節目熱門環節落幕 Adele淚謝助創作成名曲

英國名嘴James Corden去年宣布將不再主持節目《Late Late show》，其中熱門環節《Carpool Karaoke》亦迎來最後一集。James Corden請來英國樂壇天后Adele擔任嘉賓，兩人在節目中合唱了Adele多首名曲。期間Adele更指，《I Drink Wine》的創作靈感來自James Corden。她落淚感謝James Corden夫婦，在她離婚不久後提供協助。

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在節目開始，Adele和攝製組一同進入James Corden家中，並用一對銅鈸將對方吵醒。兩人其後在車上錄製最後一集，Adele剛在司機位就座便向James Corden表示，自己並非是一個好司機，而且有閉眼唱歌的習慣。

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兩人在車上合唱Adele部分膾炙人口的歌曲，包括《Rolling In The Deep》、《Love Is A Game》及《Hometown》等。當兩人在合唱Adele《30》專輯中的歌曲《I Drink Wine》前，Adele講述了歌曲的部分創作背景，並指James Corden啟發她寫出部分佳作。

Adele表示，歌曲靈感來源於兩人的一次對話，大概發生於2020年1月4日前後。當時Adele剛剛和前夫Simon離婚，自覺必須對自己負責，較任何時候都更加感受到作為成人的責任。當時Adele和James Corden夫婦帶著孩子剛剛渡完假，正在回家的路上，她當時的心情已經改變。

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Adele落淚並語帶哽咽表示，James Corden一家非常照顧她和兒子Angelo。她亦稱讚對方非常幽默，無論自己做任何事情，都會祝願她成功。Adele透露，兩人當時暢談了6小時，談論了工作等方面的事情，數周後自己就在工作室寫下歌曲。

Adele亦回憶指，當時她寫完歌曲後，就用手機錄音並發給James Corden。而對方則回應指，歌曲精準得描述了自己的感受。

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責任編輯：李俊儀