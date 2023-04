英名嘴節目熱門環節落幕 Adele淚謝助創作成名曲

英國名嘴James Corden去年宣布將不再主持節目《Late Late show》,其中熱門環節《Carpool Karaoke》亦迎來最後一集。James Corden請來英國樂壇天后Adele擔任嘉賓,兩人在節目中合唱了Adele多首名曲。期間Adele更指,《I Drink Wine》的創作靈感來自James Corden。她落淚感謝James Corden夫婦,在她離婚不久後提供協助。

Katy Perry料為英加冕演唱會獻唱 傳享獨家福利 【下一頁】

在節目開始,Adele和攝製組一同進入James Corden家中,並用一對銅鈸將對方吵醒。兩人其後在車上錄製最後一集,Adele剛在司機位就座便向James Corden表示,自己並非是一個好司機,而且有閉眼唱歌的習慣。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

兩人在車上合唱Adele部分膾炙人口的歌曲,包括《Rolling In The Deep》、《Love Is A Game》及《Hometown》等。當兩人在合唱Adele《30》專輯中的歌曲《I Drink Wine》前,Adele講述了歌曲的部分創作背景,並指James Corden啟發她寫出部分佳作。

Adele表示,歌曲靈感來源於兩人的一次對話,大概發生於2020年1月4日前後。當時Adele剛剛和前夫Simon離婚,自覺必須對自己負責,較任何時候都更加感受到作為成人的責任。當時Adele和James Corden夫婦帶著孩子剛剛渡完假,正在回家的路上,她當時的心情已經改變。

南韓男團ASTRO成員文彬在家離世 傳當日為母親生日 【下一頁】

Adele落淚並語帶哽咽表示,James Corden一家非常照顧她和兒子Angelo。她亦稱讚對方非常幽默,無論自己做任何事情,都會祝願她成功。Adele透露,兩人當時暢談了6小時,談論了工作等方面的事情,數周後自己就在工作室寫下歌曲。

Adele亦回憶指,當時她寫完歌曲後,就用手機錄音並發給James Corden。而對方則回應指,歌曲精準得描述了自己的感受。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀