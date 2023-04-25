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睿峰招標推5伙兩房戶　夥代理送新買家1.38萬電器禮券

股樓投資 18:49 2023/04/25

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由VMS鼎珮持有的長沙灣睿峰，VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，項目將於本周六 (29日) 招標推售5伙高層兩房戶，實用面積介乎439至499平方呎。他又提到，項目自今年2月起累售約67伙，套現逾7億元，當中逾一半為兩房單位。

VMS鼎珮董事總經理陳玉成補充，項目2月至今的買家中，約9成為首置客。視乎五一假期的情況，有機會於5月內推售項目的特色戶，指現時仍有7個平台特色戶待推出，造價有機會創新高。項目單位由2月至今大約加價3%至4%，其實少於整體樓價升幅。而項目現時已屆現樓，相信對市場有不俗吸引力。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，為配合項目銷售，該行將為買家推出置業優惠，經該行購入睿峰的首5名買家，將可獲贈1.38萬元電器禮券，總值6.9萬元。他另指，由於本月所推大型新盤數量按月減少，預計本月僅錄約1,200宗一手成交；若下月有更多大型新盤推售，一手成交量可重上2,000宗水平。

美聯物業住宅部營運總監張子存就表示，九龍區(包括將軍澳及西貢)首季錄得1,501宗一手成交，較去年第四季升逾4.3倍，當中兩房戶型最受歡迎，佔整體近四成。

 

延伸閲讀【單位直擊】趕赴國外讀書 委託家人賣樓 荃德花園低層戶423.8萬沽【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

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