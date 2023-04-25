▲ 【全日空航空】ANA宣布取消超平頭等艙機票兼退款 涉上周系統「擺烏龍」1折賣機票

日本航空公司全日空（ANA）越南網站日前「擺烏龍」，從雅加達飛往美國洛杉磯、紐約、三藩市等大城市，由於貨幣轉換出錯，商務艙機票只要1折多，全日空（ANA）最新稱，將取消所有錯誤處理的航班機票，並全額退款。

全日空（ANA）發表聲明：「全日空將通知每位受錯誤影響的客戶。對於給您帶來的不便，我們深表歉意，並感謝您在與我們溝通時的合作。」

全日空表示，今次貨幣轉換錯誤與 Amadeus IT Group SA 提供的票價報價系統的技術問題有關。全日空（ANA）強調，很遺憾發生今次問題。

上周全日空（ANA）越南網站出錯期間，僅需數百美元，就可搭乘原價1萬美元（7.8萬港元）的商務艙，由雅加達經東京和紐約轉機飛往加勒比海地區的來回頭等機票。

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編輯：李哲毅