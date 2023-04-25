【妙談護匡樂齡@iM網欄】移民潮下：以科技舒緩「留港長者」情緒問題

近年本港出現移民潮，可想而知，移民的一班大多是年輕一代或盛年家庭，其年長父母未必會跟隨移民，遂成為了所謂的「留港長者」。最近本地團體一項調查顯示，這些「留港長者」的社交情況、情緒健康及支援網絡，都開始浮現問題。

有逾6成被訪長者的移民子女是其「最主要照顧者」，而近4成受訪長者表示在子女移民後，感到「記憶變差」、「更常失眠」及「影響日常開支」，並會減少逛街及飲茶等消閒活動。調查更指，高達79.5%「留港長者」處於「高風險」社交孤立，較沒有子女移民的長者多3成。7成「留港長者」表示因子女移民而感到「孤單」。

看到這段新聞及相關數字，我個人心中感到十分沉重。相信更多的「留港長者」會陷入孤獨、無助和抑鬱等情緒隱憂，不禁思考：作為子女們，無論是移了民的或是仍在香港的，應如何幫助長者改善情緒問題，維持心理健康呢？

想深一層，現今科技發達，移民已不像數十年前那樣的「生離死別」，縱使分隔兩地，子女們也可以透通過不同途徑遙距關心長者，讓他們感覺家人並不遙遠。

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我認為其中一個好方法是鼓勵長者學習使用資訊科技，例如電郵、社交媒體、WhatsApp及視訊通話等，讓他們保持與親友的聯繫。重點並不單止在於維繫，更在於加大溝通頻率，例如原本每星期的聚首吃飯可變成隔兩天來個視像通話。在通訊軟件上建立家族對話群組更是不可少，好讓父母感覺到即使遠在天邊也能近在眼前，關愛一直都在。這些方法在現在十分容易實現。筆者與團隊所創立的樂齡科技品牌中，也有一個eAlertCare™ App，是一個可以透過遠距離監測和智能提醒，幫助照顧者時刻知悉長者家中生活狀況的應用程式，可以有效地管理他們的健康及提供安全保障，特別適合觀察患有認知障礙症的長者。

此外，子女也要協助長者擴大其社交圈子，建立支援網絡。有些父母怕子女擔心，會刻意隱瞞健康問題，故仍需靠長者身邊人留意健康情况。當年「光纖之父」高錕教授，就是有朋友發覺他打麻將時反應遲鈍，覺得不妥而建議高太陪他到醫院檢查，這才發現他患有認知障礙症。故此，將要移民的子女有必要提早聯繫與父母熟稔的親友、鄰居幫忙，並鼓勵長者參加銀髮族社區活動、加入志願團體服務等，增加人際交往及支援，並減輕其孤獨感。本地社區組織也有不少相關的支援和服務，很值得留意，例如：「樂齡同行計劃」、「社區好幫手 - 支援留港長者服務計劃」及長者再就業服務等。

總言之，讓「留港長者」提前做好身心準備是很重要的，即使錯過了也可以馬上補救，有心不怕遲。讓他們學習善用資訊科技、做好子女間的坦誠溝通、與社區建立聯繫，這些都是有效對抗憂鬱情緒的方法，可以為他們的留港生活注入動力與正能量。

周慶生（Adam） Guardman®護匡 品牌創辦人 以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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