▲ 【華住1179】華住酒店第一季轉賺10億人幣 收入超預期

於內地經營酒店業務為主的華住集團 （01179） （美：HTHT）公布2023年首季業績，期內淨利潤9.9億元，去年同期淨虧損6.3億元；營業額按年增71.3%至162億元（人民幣，下同）；收入增長67.1%至45億元，由於早前預期的61%至65%。

華住預期第二季收入增長介乎51%至55%；撇除Steigenberger Hotels GmbH（DH）業績，收入增長則介乎64%至68%。

集團首季綜合房價277元，按年增23.9%；入住率75.6%，按年增加16.4百分點，平均可出租客房收入為210元，按年增加58.3%。

華住指出，旗下Legacy-Huazhu第一季收入按年增58%，超早前預期增長介乎53%至57%；平均收入恢復至2019年1.2倍，以1月、2月及3月劃分，分別為96%、1.4倍及1.2倍。集團指出業務復甦歸因首季被壓抑需求穫釋放。隨市場復甦，新簽約酒店數目回升，季內新酒店共670家至8,464家。大部分關店因去年疫情影響以致延遲關店；集團亦對待開業酒店進行審查，淘汰部分低質量待開業酒店，以致待開業酒店數量按季減少至2,304家。

華住指出，Steigenberger Hotels GmbH及其附屬公司繼續保持業務復甦勢頭。2023年首季，混合平均可出租客房收入恢復至2019年業務6月的平均可出租客房收入僅較2019年的94%，主要受日均房價回升推動。

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記者：宋佩恩