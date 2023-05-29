  • 30°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華住1179】華住酒店第一季轉賺10億人幣　收入增長67%超預期

股市 18:12 2023/05/29

分享：

分享：

【華住1179】華住酒店第一季轉賺10億人幣　收入增長67%超預期

於內地經營酒店業務為主的華住集團 （01179） （美：HTHT）公布2023年首季業績，期內淨利潤9.9億元，去年同期淨虧損6.3億元；營業額按年增71.3%至162億元（人民幣，下同）；收入增長67.1%至45億元，由於早前預期的61%至65%。

華住預期第二季收入增長介乎51%至55%；撇除Steigenberger Hotels GmbH（DH）業績，收入增長則介乎64%至68%。

集團首季綜合房價277元，按年增23.9%；入住率75.6%，按年增加16.4百分點，平均可出租客房收入為210元，按年增加58.3%。

華住指出，旗下Legacy-Huazhu第一季收入按年增58%，超早前預期增長介乎53%至57%；平均收入恢復至2019年1.2倍，以1月、2月及3月劃分，分別為96%、1.4倍及1.2倍。集團指出業務復甦歸因首季被壓抑需求穫釋放。隨市場復甦，新簽約酒店數目回升，季內新酒店共670家至8,464家。大部分關店因去年疫情影響以致延遲關店；集團亦對待開業酒店進行審查，淘汰部分低質量待開業酒店，以致待開業酒店數量按季減少至2,304家。

華住指出，Steigenberger Hotels GmbH及其附屬公司繼續保持業務復甦勢頭。2023年首季，混合平均可出租客房收入恢復至2019年業務6月的平均可出租客房收入僅較2019年的94%，主要受日均房價回升推動。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

相關文章：

【澳門濠賭】銀娛永利升近3%　澳門業界估計五一黃金周首三天酒店入住爆滿

【澳門博彩】銀娛跌幅擴至逾3%　澳門據報人手短缺致千間酒店客房關閉

記者：宋佩恩

港股 酒店 華住酒店（美︰HTHT） 業績公布 華住集團—S（01179）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【旅遊保險】藍十字：今年首季旅遊保險業務收入按年激增8倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具
【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款