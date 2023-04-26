  • 19°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 07:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華住1179】華住酒店第一季房價增24%　入住率升16個百分點　

股市 06:55 2023/04/26

分享：

分享：

【華住1179】華住酒店第一季房價增24%　入住率升16百分點　

於內地經營酒店業務為主的華住集團 （01179） （美：HTHT）公布2023首季營運數據，綜合房價277元人民幣（人民幣，下同），按年增23.9%；入住率75.6%，按年增加16.4百分點，平均可出租客房收入為210元，按年增加58.3%。

華住指出，旗下Legacy-Huazhu第一季平均收入恢復至2019年1.2倍，以1月、2月及3月劃分，分別為96%、1.4倍及1.2倍。集團指出業務復甦歸因首季被壓抑需求穫釋放。隨市場復甦，新簽約酒店數目回升，季內新酒店共670家至8,464家。大部分關店因去年疫情影響以致延遲關店；集團亦對待開業酒店進行審查，淘汰部分低質量待開業酒店，以致待開業酒店數量按季減少至2,304家。

集團指出，Steigenberger Hotels GmbH及其附屬公司繼續保持業務復甦勢頭。2023年首季，混合平均可出租客房收入恢復至2019年業務6月的平均可出租客房收入僅較2019年的94%，主要受日均房價回升推動。

相關文章：

【澳門濠賭】銀娛永利升近3%　澳門業界估計五一黃金周首三天酒店入住爆滿

【澳門博彩】銀娛跌幅擴至逾3%　澳門據報人手短缺致千間酒店客房關閉

記者：宋佩恩

港股 酒店 華住酒店（美︰HTHT） 業績公布 華住集團—S（01179）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【譚仔盈警】譚仔料財年少賺3成　香港、內地、日本、新加坡全受創

下一篇文章

【Microsoft業績】微軟盤後曾升9%越300美元　首季業績超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【美國經濟數據】寧買新樓不買二手樓　美國3月新屋銷售升至68.3萬間　超預期
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款