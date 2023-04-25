利嘉閣首季錄盈利　派最高0.5個月花紅予後勤　廖偉強：第二季樓市惠於「高才通」

今年初中港兩地正式通關，首季樓市形勢迅速由谷底反彈，成交價量齊升，利嘉閣地產首季錄得盈利，並向後勤同事發放相當於0.33個月至0.5個月的首季花紅。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今年首季，樓市由二手市場牽頭帶動，傳統資金與新港人資金雙雙撐起，令樓市火速回升，樓價在短短一個季度已急升約8%，形勢大好。

踏入第二季，雖然四月初受長假期外遊影響，成交略為回落，但受惠於「高才通」計劃實行，內地專才逐步來港定居，相信未來數月將有幾萬人落戶香港，對本港第二季整體樓市感到相當樂觀。

【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

同場加映【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機