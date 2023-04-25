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利嘉閣首季錄盈利　派最高0.5個月花紅予後勤　廖偉強：第二季樓市惠於「高才通」

股樓投資 19:31 2023/04/25

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今年初中港兩地正式通關，首季樓市形勢迅速由谷底反彈，成交價量齊升，利嘉閣地產首季錄得盈利，並向後勤同事發放相當於0.33個月至0.5個月的首季花紅。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今年首季，樓市由二手市場牽頭帶動，傳統資金與新港人資金雙雙撐起，令樓市火速回升，樓價在短短一個季度已急升約8%，形勢大好。

踏入第二季，雖然四月初受長假期外遊影響，成交略為回落，但受惠於「高才通」計劃實行，內地專才逐步來港定居，相信未來數月將有幾萬人落戶香港，對本港第二季整體樓市感到相當樂觀。

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撰文 : 蔡子俊

樓價 利嘉閣 私人屋苑

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