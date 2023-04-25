【ChatGPT】摩通：ChatGPT革命推動今年美股逾半升幅　反認為不是好事?

人工智能聊天機械人ChatGPT近月爆紅。據摩通分析，由ChatGPT和其他大型語言模型引發的對人工智能的興趣，已推動今年標普500指數一半以上的升幅。該分析亦發現，對該主題的興趣導致了1.4萬億美元的市值創造和今年迄今為止45%的收益。

該分析將微軟（美：MSFT）、Google母公司Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜公司（美：AMZN）、Meta Platforms（美：META）、Nvidia（美：NVDA）和Salesforce.com（美：（美：CRM）納入其所謂的「LLM-innovation」股票，該組股票的表現優於其他五大股票，包括蘋果（美：AAPL）、特斯拉（美：TSLA）、巴郡（美：BRK.A）、聯合健康（美：UNH）和摩通（美：JPM），以及標普500指數中11至50的成分股，還有羅素2000指數。

這一人工智能分組解釋了標普500指數53%的表現，納斯達克100指數54%的表現和68%的增長因素收益。

由Dubravko Lakos-Bujas領導的摩通團隊並不積極看待這一發展。他們認為，人工智能的收益，加上對安全的輪換，導致了自1990年代以來的升市之中，最窄的股票領先地位。分析指出，「防禦性的輪換、以及增長型領先地位的縮小，通常表明了周期放緩以至衰退」。

他們說，標普500指數中11至50的股票有更大的估值支持，交易價格明顯比10隻最大的巨型市值股票便宜。他們認為有進一步的空間輪換到醫療保健、公用事業和消費品等防禦性行業。

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編輯：胡學能