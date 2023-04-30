【創科解碼@iM網欄】 IT職場熱門話題 AI真的會取代編程員？

最近有不少人向我問同一個問題，而當中有不少是初出茅廬、有意投身IT行業的年輕人。不約而同地，他們都問我：「AI人工智能是否真的會取代程式編寫員？」

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可想而知，大家都是被近日的ChatGPT風潮所「薰陶」而心生疑惑。自從OpenAPI的ChatGPT冒起之後，坊間不少報道都以它的「強大」來炒作，不時有文章一面倒地讚嘆於它的「快、靚、正」。例如說，以往程式編寫員要花不少時間才能完成的程式，現在只要給予AI正確指示，只需幾秒便可以完成，且不會有人手編寫程式或會出現的Bugs（程式錯誤）。於是就有了「結論」，說未來IT業界不再需要程式編寫員，一切都將會由AI代勞云云。

以上說法並不能說是錯，AI的應用無疑會在各行各業也日漸普及，甚至會取代一些職位。但它對於IT職場的影響，我卻有另一番體會。

我在IT行業打拚了超過35年，很清楚認知一個事實，就是資訊科技是一個不斷在變的行業，可謂年年月月也在變。由早期的科網潮、社交媒體，到近年的區塊鏈、NFT，到現在的AI人工智能、WEB 3.0等，變化是來得愈來愈快、愈來愈急速。而要在行業和職場中應對這些變化，真正的關鍵不在於「腦」，而在於「心」。

當我與年輕人分享時，我強調：任憑你怎麼聰明、怎麼有知識，若然要用「腦」和AI去鬥叻、鬥快，怎有可能鬥得贏？我覺得更重要的是「心」，就是大家經常掛在口邊的「初心」。你想加入IT行業的初心是甚麼？或許人人的答案不同。但我在IT界的創業守業歷程中，一直都很需求有心的年輕人加入我們團隊，而且亦十分重用他們。這些新血的加入，可以說是我們公司走在科技發展前端的必要動力。

最近有個很好的例子，是新入職的年輕同事曾有過與學校合作的經驗，提出了學校圖書館的各樣痛點，認為事有可為。於是我們公司上下就以此為新挑戰，合力開發了一套合適本港學校、成本相宜、效用高的方案，由我們的RFID tag技術起步，發展成一個全面的智能圖書館系統，包括：自助借還書站、圖書館保安系統及24小時借還圖書櫃。由開發到正式應用，大概花了一年時間，現時已有約10間學校採用。

我深信，在AI急速發展的大勢之下，IT業界絕對需要更多人才，只是對人才的要求會有所不同，例如必須要有對AI技術的認知。而更重要的一點是，未來在AI技術漸趨成熟之下，年青人並不一定要修讀電腦或懂得撰寫程式才可以入行，只要具備有良好的邏輯思考，以及清晰自己入行的「初心」，很多創科公司（例如我們）都會樂意聘用。

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作者_謝小江（Nelson）簡介： 個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

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