【AI互動】結合AI和人力有助解決難題　調查：IT支援差降工作動力

在辦公室內遇上IT問題，會尋求IT部同事支援，但差勁的IT支援會降低工作動力。據Lenovo最新研究報告顯示，84%香港受訪員工認為低效的IT支援服務，會影響士氣並降低整體生產力，92%認同人工智能可積極幫助維持高生產力，主要效益包括24/7全天候支援和減低業務中斷的情況等。

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全球受訪的12,000名員工中，有87%歡迎以AI技術協助解決資訊科技問題，受訪者較為接受AI和人類混合的互動模式（36%）；另外分別有22%及23%喜歡更多AI技術支援或期望更多與人類互動。

而香港受訪者對於與人工智能和人類互動的結果亦與全球調查相若，並認為AI支援資訊科技的主要效益包括，可在周末和假日提供24/7全天候支援（39%）、自動解決與資訊科技相關的問題（38%），以及減低業務中斷的情況（34%）。

九成認同AI可積極幫助維持高生產力

有92%香港受訪者認為，快速而有效地解決工作中的IT問題能有效提高工作效率；另有84%受訪者表示較差的IT支援會降低工作動力。結果反映，一個方便且有效的資訊科技支援系統是支持當今的混合勞動力的關鍵。

Lenovo副總裁及環球產品服務總經理John Stamer表示，隨著混合工作模式興起，工作環境亦有所改變，企業將更需要高效的IT支援服務，以提升員工的體驗及士氣。

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責任編輯：李智賢

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