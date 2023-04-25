▲ 【機票優惠】樂桃航空Peach推「5,000萬搭乘人次感謝祭」 官網搶購9折機票

樂桃航空Peach為慶祝搭乘人次超過5,000萬，推出「5,000萬搭乘人次感謝祭」，由4月24日晚上8時起至4月27日晚上7時59分期間，可到樂桃航空官網搶購9折機票。機票的有效出發日期為2023年5月8日至10月28日。

據樂桃航空官網顯示，選擇Simple Peach飛大阪關西最平單程只需710元，計及稅項及各項附加費，最平來回香港至大阪只需1837元起。不過，機票僅包括7公斤手提行李，不包括託運行李。

若選擇Value Peach，單程最平為1020元，連同稅項及各項附加費，來回香港至大阪最平為2457元起，包括來回託運20公斤託運行李，並可免費更改航班。

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編輯：陳韻妍