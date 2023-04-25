  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機票優惠】樂桃航空Peach推「5,000萬搭乘人次感謝祭」　官網搶購9折機票

Hot Talk 18:11 2023/04/25

分享：

分享：

【機票優惠】樂桃航空Peach推「5,000萬搭乘人次感謝祭」　官網搶購9折機票

樂桃航空Peach為慶祝搭乘人次超過5,000萬，推出「5,000萬搭乘人次感謝祭」，由4月24日晚上8時起至4月27日晚上7時59分期間，可到樂桃航空官網搶購9折機票。機票的有效出發日期為2023年5月8日至10月28日。

據樂桃航空官網顯示，選擇Simple Peach飛大阪關西最平單程只需710元，計及稅項及各項附加費，最平來回香港至大阪只需1837元起。不過，機票僅包括7公斤手提行李，不包括託運行李。

若選擇Value Peach，單程最平為1020元，連同稅項及各項附加費，來回香港至大阪最平為2457元起，包括來回託運20公斤託運行李，並可免費更改航班。

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？外管局叫買A股可留意？

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

相關文章：【開心香港】4.29全港戲院日睇戲劃一$30、周四早上11時預售　MCL：網上限購10張（附搶飛詳情）

相關文章：【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 機票 樂桃航空 航空 香港 大阪
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈喜｜零售】名創優品料首季經調整純利增2.6倍　受惠中港銷售強勁

下一篇文章

【美股期貨】80歲拜登宣布參選下屆總統選舉　道指期貨跌135點、納指期貨0.4%　First Republic Bank盤前挫近兩成（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美國經濟數據】美國4月製造企業指數-23.4　遜預期
【美國經濟數據】美國4月製造企業指數-23.4　遜預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款