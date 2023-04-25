拜登宣布爭取連任 參選2024總統大選

美國總統拜登（Joe Biden）在社交平台Twitter宣布，正式爭取連任，參加2024年總統大選。

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拜登在4年前宣布參選，亦是在同一日在Twitter發布影片，正式確認將會角逐總統寶座。拜登今次表明，希望解決選民擔憂的經濟及通脹持續高企問題。

年屆80歲的拜登指4年前自己參選時表示會為美國核心奮鬥，如今他們仍會繼續。他指美國現時面對的問題是，未來自由及權利增加或減少。

拜登明言，如今不是自滿的時候，因此決定爭取連任。拜登的發文中提及，每個時代面臨一個時刻，需要有人為民主挺身而出，支持大眾的基礎自由，相信今次正是我們時代的關鍵時刻。

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

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副總統賀錦麗（Kamala Harris）同一時間亦在Twitter宣布，會再次以拜登競選拍檔身份，一同參加2024年總統大選。

賀錦麗在發文中表示，美國民眾信奉自由，認為美國的民主強大只有依賴大家願意捍衛的決心，因此決定與拜登攜手爭取連任。

不過最新民調顯示，民主黨人希望有另一位候選人出戰總統大選而非拜登，但多數民主黨支持者未就新候選人人選達成共識。

NBC新聞民調顯示，包括51%民主黨人在內約7成受訪美國民眾認為，拜登不應尋求連任。過半不希望拜登連任的選民指出，年齡為一大問題。

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責任編輯：吳漢培