拜登宣布爭取連任 參選2024總統大選

美國總統拜登(Joe Biden)在社交平台Twitter宣布,正式爭取連任,參加2024年總統大選。

拜登在4年前宣布參選,亦是在同一日在Twitter發布影片,正式確認將會角逐總統寶座。拜登今次表明,希望解決選民擔憂的經濟及通脹持續高企問題。

年屆80歲的拜登指4年前自己參選時表示會為美國核心奮鬥,如今他們仍會繼續。他指美國現時面對的問題是,未來自由及權利增加或減少。

拜登明言,如今不是自滿的時候,因此決定爭取連任。拜登的發文中提及,每個時代面臨一個時刻,需要有人為民主挺身而出,支持大眾的基礎自由,相信今次正是我們時代的關鍵時刻。

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly