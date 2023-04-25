▲ 【互聯網券商】老虎證券：攻港未算遲、續推差異化服務 有意申虛擬資產交易牌 另冀成外資往A股橋樑

互聯網券商老虎證券近月攻港，老虎國際（美：TIGR）創始人及行政總裁巫天華認為，集團進軍香港時間不算遲，老虎證券提供不同種類的產品，為用戶帶來差異化價值。巫天華提到，同時服務零售及機構投資者，但補充指，未為香港業務發展定下硬性目標。

內地去年出手整頓互聯網券商跨境證券業務，巫天華表示，支持相關政策，正等待當局公佈進一步細節。老虎證券合夥人徐揚稱，客戶須持有本港身份證，才可開設老虎證券香港戶口。徐揚稱，老虎證券定位為國際化，認為可充當橋樑，讓外資往A股。

本港即將推出全新虛擬資產服務提供者（VASP）牌照，徐揚稱，老虎證券同部有考慮申請牌照。

另外，老虎證券推出現金管理服務老虎錢罌（Tiger Vault），協助用戶管理帳戶內的閒置資金投資於貨幣市場基金，同時投資者可透過自動申贖功能，利用老虎錢罌內資金買賣股票、期貨等。

老虎證券（香港）機構部執行董事陳紀賢稱，老虎證券今年6月踏入9週年，屆時會加強宣傳推廣力度。陳紀賢稱，去年老虎證券參與30隻港股IPO的承銷團，年初至今亦參與4、5隻新股，強調公司已有能力成為IPO牽頭保薦銀行。

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記者：李哲毅