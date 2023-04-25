【券商點睇】福萊特玻璃6865料受惠於需求轉強 里昂重申「買入」評級 下調目標價至27.7元

福萊特玻璃（06865）首季利潤按年升17.1%，主要是產能大幅增加被更高的成本所抵銷。里昂發表報告指，由於太陽能玻璃平均售價按季跌4.1%，其毛利率及淨利率分別按季跌3.5及5個百分點，至18.5%及9.5%。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

報告又稱，行業產量於首季急遽增長，致行業庫存增加，惟該行認為目前次季已見到其改善，並相信公司受惠於需求轉強及太陽能玻璃平均售價第三季起或潛在上行等，將福萊玻璃目標價由28.7元下調至27.7元，但重申其「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：張以正