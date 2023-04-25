將軍澳中心海景三房「沙士貨」851萬沽　20年升值約3.7倍

樓價持續回升，有2003年「沙士」期間入市的業主選擇止賺離場，現帳面勁賺約3.7倍。利嘉閣地產梁敬嚴說，將軍澳中心2座中層C室，實用面積684平方呎，三房套間隔，外望開揚海景，原叫價約1,200萬元放售，買賣雙方議價後，終以約1,080萬元易手，累減約120萬元，實用呎價約15,789元。

代理透露，買家心儀單位間隔實用，附有套房，外望怡人海景，加上屋苑附近配套齊全，具升值潛力，議價後決定購入。

據了解，原業主於2003年「沙士」期間以229萬元一手購入物業，持貨約20年，現帳面獲利約851萬元，物業期內大幅升值約3.7倍。

談到近期市況，代理指，屋苑本月至今暫錄14宗成交，比3月全月的7宗多出1倍，平均呎價約14,614元，而屋苑現時有約50個放盤，入場費由630萬元起。

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