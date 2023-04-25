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【青啤季績】 青島啤酒首季多賺近29% 創歷史新高 績後獲大行唱好 股價先升後回

股樓投資 17:41 2023/04/25

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青島啤酒（00168）首季盈利增長近29%，績後獲多間大行唱好，惟股價先升後回，今早（25日）高開1%，早段高見82.8元後隨即急跌，低見79.5元，最多跌2%，其後跌幅有所收窄，收報81元，微跌0.2%，成交額3.2億元。

同場加映﹕【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青啤公布，首季營業額107.1億元（人民幣，下同），按年增長16.3%，是首次突破100億元，也是單季度中最高的一季。期內，淨利潤14.5億元，按年增長28.9%；扣除非經常性損益的淨利潤按年增32.1%，至13.5億元，主要因銷量增加及產品結構改善。每股盈利1.071元。

【聯通季績】 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%【見下頁

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美銀證券研究報告指，青啤首季淨利潤好過該行預期，因此將其今、明兩年每股盈利預測分別上調2%及3%，維持目標價96港元，重申「買入」投資評級。該行預測，青啤今年每股盈利將增長十數個百分點。在需求復甦及去年第二及第四季的低基數下，短期內青啤將繼續保持強勁勢頭，同時有信心餐廳及夜生活消費復甦將爲銷售帶來支持，認爲啤酒行業具較高可見度。

同場加映﹕【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

富瑞更將青啤目標價上調28%至105港元，同樣維持「買入」投資評級。該行預計，青啤全年銷售按年增長8%，淨利潤將增長12.3%。該行表示，青啤將於5月8日舉行分析員會議，重點將放在其高端化和市場擴張的策略上。

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記者：郭秀慧

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個股分析 大行報告 港股 買入 目標價 營業額 每股盈利 青島啤酒（00168）

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