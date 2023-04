外國老闆禁辦公室內交友 網民狠批「有病」

早前有網民在討論區Reddit上,分享其公司政策。從貼出相片中的標語可見,出文網民的老闆禁止員工在辦公室內進行社交活動。標語中更用鮮紅色及全大楷字母列明,「工作不應該是有趣的」(WORK IS NOT MEANT TO BE FUN)。

在醒目的紅色字句下方,張貼標語更寫,「這是你的工作,不要將工作時間用在討論與工作無關的事情上」。除此之外,涉事公司老闆更提醒員工,不應在工作時間結交朋友(should not be forging friendships in the working day),完成工作後才交換聯絡電話或相約外出。

而在帖文最後一段,老闆更寫下自己的聯絡電話號碼,鼓勵員工通報違規情況。但電話號碼已被發帖者打碼。

或是為了令標語看似更為輕鬆,涉事老闆更在下方貼出卡通電影《神偷奶爸》中小小兵(Minion)的圖片。小小兵左手指向上方,而其頭頂亦寫著「工作並非你的托兒所」(Work is not your daycare)字句,腳部位置則寫著「真相」(Truth)一詞。

圖片在不足24小時內就吸引到逾2,400人留言,部分網名直言涉事老闆簡直「有病」,並指引用相關卡通人物做法虛偽。更有網民諷刺指,雖然不知道差老闆和小小兵的關係,但兩者通常一齊出現。

亦有網民建議,可以致電圖片中的電話,告知對方標語和工作無關,並將對話內容錄音,就可得悉對方反應。另外有網民建議,在下方回復提醒對方注意場所管理,工作場所是成年人的地方,屬於嚴肅性質,不要在標識中使用卡通。即使要使用圖形,亦只能使用單色標誌。

