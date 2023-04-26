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外國老闆禁辦公室內交友 網民狠批「有病」

環球社會熱點 09:05 2023/04/26

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早前有網民在討論區Reddit上，分享其公司政策。從貼出相片中的標語可見，出文網民的老闆禁止員工在辦公室內進行社交活動。標語中更用鮮紅色及全大楷字母列明，「工作不應該是有趣的」（WORK IS NOT MEANT TO BE FUN）。

高盛內部派性別代詞指引 員工指控虛偽 【下一頁】

在醒目的紅色字句下方，張貼標語更寫，「這是你的工作，不要將工作時間用在討論與工作無關的事情上」。除此之外，涉事公司老闆更提醒員工，不應在工作時間結交朋友（should not be forging friendships in the working day），完成工作後才交換聯絡電話或相約外出。

而在帖文最後一段，老闆更寫下自己的聯絡電話號碼，鼓勵員工通報違規情況。但電話號碼已被發帖者打碼。

或是為了令標語看似更為輕鬆，涉事老闆更在下方貼出卡通電影《神偷奶爸》中小小兵（Minion）的圖片。小小兵左手指向上方，而其頭頂亦寫著「工作並非你的托兒所」（Work is not your daycare）字句，腳部位置則寫著「真相」（Truth）一詞。

澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年 【下一頁】

圖片在不足24小時內就吸引到逾2,400人留言，部分網名直言涉事老闆簡直「有病」，並指引用相關卡通人物做法虛偽。更有網民諷刺指，雖然不知道差老闆和小小兵的關係，但兩者通常一齊出現。

亦有網民建議，可以致電圖片中的電話，告知對方標語和工作無關，並將對話內容錄音，就可得悉對方反應。另外有網民建議，在下方回復提醒對方注意場所管理，工作場所是成年人的地方，屬於嚴肅性質，不要在標識中使用卡通。即使要使用圖形，亦只能使用單色標誌。

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責任編輯：李俊儀

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