於４月推出嶄新B.A 精華泡沫乳液的日本殿堂級科研護膚品牌POLA，剛於香港四季酒店舉行傳媒發布會，更特別邀請了準新娘連詩雅、多功能演員楊詩敏（蝦頭）、女歌手兼演員姜麗文、時尚達人楊張新悅及崔乘飛(Faye Tsui)盛裝出席。當日現場以皇牌B.A系列的黑色及紫色為主調，並糅合品牌標誌性的繁花為主題，完美展現出＂Science, Art, Love＂的品牌理念。

步入會場，品牌先展示其誕生及發展的故事，創辦人鈴木忍先生因心痛妻子為操持家務而令雙手日漸粗糙乾裂，特意為妻子調配出護手霜，令POLA由愛而生。同場亦展示出B.A系列由1985年所研發的第一代至今第六代的進化歷程。 POLA 透過90多年來的研究成果，累積超過20,200,000真人皮膚數據，仔細研發追蹤，不懈分析，締造出B.A第六代，透過基因真皮細胞發揮逆轉青春的修護力量，真正由肌底抵禦衰老。

現場更特別設置萬花筒拍照專區，以萬花筒花藝之鏡喻意全新B.A 精華泡沫乳液帶來的360° 零死角的完美緊緻輪廓，同時完美展現個人無限真我潛能，綻放專屬自然的花漾魅力。

逾60位嘉賓及美容界傳媒們共進美點同時一起見證B.A 精華泡沫乳液「提拉泡沫配方」的全新觸感、高效緊緻，締造精緻臉龐的神奇力量。

擁抱完美輪廓，締造精緻迷人臉龐嶄新 POLA B.A 精華泡沫乳液，隆重登場。

護膚乳霜已不能只滿足於保濕功效。它有了全新使命。處身於多元工作的世代，肌膚不時會展現出疲態。當肌膚缺乏彈性及變得鬆弛，蘊藏的自然美也會逐漸褪色。POLA 全新打造的 B.A 精華泡沫乳液讓您重拾自信。豐盈柔滑的泡沫結合了精華液及乳霜，於肌膚表面凝成薄膜，全面緊緻肌膚。為您重塑完美輪廓，締造零瑕精緻臉龐。輕柔乳液啟動肌膚淨化護理。細膩泡沫，讓臉龐緊緻動人。

B.A 系列早於 1985 年誕生，以科學角度探索時間對肌膚帶來的轉變。B.A 專注於「開拓人類的美麗潛能」，持續革新抗衰老護膚概念，除深入研究肌膚領域外，更從腦部科學、認知、通訊研究等領域作研究。

B.A 發現新常態下人與人之間見面的機會減少。在長時間使用口罩情況下，B.A 發現不論任何年齡層的人士都對因臉容下垂、鬆弛等問題影響面部表情而給別人留下印象的問題感到關注。 B.A 經常聽到的擔憂如：「每次在網上會議時看見的自己都讓我很震驚。」、「當遇見很久沒有見面的人時候，不想脫下口罩讓他們看見自己真面目。」我們發現臉容下垂和鬆弛會影響整體印象，而輪廓分明、緊緻的肌膚給別人留下有活力及正面的感覺。

全新 B.A 精華泡沫乳液為具精華液功效的泡沫型緊膚乳液。其「提拉泡沫配方」集泡沫與乳液於一身，糅合兩種聚合物及氣體，帶來柔滑舒適質感同時能均勻地延展並覆蓋全面，形成提拉薄膜，從而達致緊緻肌膚的功效。

糅合精華功效的泡沫質感乳霜，成就高效緊緻、輪廓分明的肌膚。提拉網絡理論針對如何從緊緻、輪廓分明的肌膚達致給別人正面印象。此理論目的為緊緻飽滿肌膚而設。

配方蘊含 POLA 原有保濕複合物白櫻樹皮如露水般清澈，含豐富的 POLA 原有保濕成份 YAC 精華和 EG 除化精華及保濕成份馬鬱蘭精華。

◆ 由保濕帶來的緊緻感覺：含豐富的 POLA 原有保濕成份 B.A 核心複合物及保濕成份檸檬草精華。

◆ 緊緻肌膚：蘊含 POLA 原有保濕複合物仙人穀迷迭香複合精華。

「提拉泡沫配方」柔滑舒適的泡沬乳霜轉化成緊膚薄膜

柔滑舒適的泡沬乳霜由兩種聚合物及兩種氣體（二氧化碳/二甲基或二甲醚）轉化而成。「提拉泡沫配方」為全新配方，全面覆蓋肌膚表面後形成「提拉薄膜」包緊肌膚。由二氧化碳引起的酸鹼值的轉變 (中性 -> 酸性 -> 中性)，讓泡沬配方帶來柔滑清澈如露水般的質感，並達致肌膚緊緻和提拉*的感覺。

優點 1：我們以同時具堅韌及彈性的兩種聚合物研發出提拉薄膜，有效順應著面部肌膚活動，達致緊緻和提拉的感覺。

優點2 ：如露水般的清澈質感並兼具緊緻和提拉感

調整配方時聚合物形成的特性會令質感厚實而缺乏清新感。在酸鹼值轉變時 (中性 -> 酸性)加入二氧化碳可達致既如露水清澈質感同時兼具緊緻和提拉效果。酸鹼值越低 (酸性) 黏稠度就越低，質感越清爽。酸鹼值越高 (中性) 黏稠度就越高,質感越豐盈。

優點3：打造完整如絲般薄膜，有助創造出柔滑質感，營造緊緻和提拉感。

二氧化碳揮發後由酸性轉為中性，聚合物糾纏在一起而組成完整而順滑的提拉薄膜，帶來緊緻和提拉感。

優點4：當二甲醚將泡沬轉化成液體時，同時創造出完整的提拉薄膜。

二氧化碳具打造泡沫特質

二甲醚將泡沫轉化成液體。當用二氧化碳製造泡沫時加入二甲醚有助加速液態化。塗抹中段及完結時迅速形成薄膜。完整的薄膜能即時帶來緊緻和提拉感。

西普花香調

B.A 採用清新的「西普花香調」為產品的主要香氣基調。

包裝設計

設計概念源自全方位散發的生命的顫動。設計以蔥花為主體，它的 360 度放射式花序以漸變方式呈現於瓶身，彰顯了清透而全動向的生命動力。

B.A 精華泡沫乳液2023年4月正式推出HKD 950.00 84 g

◆ 通過過敏性測試

(特約)