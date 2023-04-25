投資者200萬購天晉車位　用作停泊珍藏車輛鑑賞

將軍澳區內車位一直供不應求，有買家見天晉難得有車位放售，且低於市值有水位，立即叫代理收票送訂，終購入車位用作停泊自己的珍藏車輛以作鑑賞。

利嘉閣地產蔡庭勇說，將軍澳天晉IIIB B2層雙號車位，最初開價約230萬元，最終累減30萬元，以約200萬元成功沽出。據了解，買家購入車位用作停泊自己的珍藏車輛以作鑑賞，同時在車位市價上升前買入作投資。

資料顯示，原業主於2017年以約198萬元購入該車位，持貨約6年，現帳面賺約2萬元，近乎平手離場，而屋苑目前約有10個車位放售，叫價由220萬元起。

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