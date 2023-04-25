University Hill周六推160伙應市　折實約437萬起　暫收6000票　超額認購39倍

新地（00016）發展的大埔白石角University Hill，今日上載銷售安排，將於本周六（29日）銷售160伙，折實入場價437.24萬元起。新地副董事總經理雷霆表示，於周六銷售的160伙當中，150伙以價單形式推售，市值逾11.8億元；另外以招標形式推出10伙銷售，全屬特色戶。項目至今累收逾6,000票，錄超額認購約39倍。

新地代理總經理胡致遠表示，首輪銷售提供一房至三房單位，共有8種不同戶型，涉及望白石角市景、山景及內園景單位；售價方面，折實價437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價介乎13,357至19,321元。是次銷售分兩組進行，其中可優先揀樓的A組為大手客及購入三房大單位的買家組別，最少需購入2伙或1伙三房，最多可購入4伙。

【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁】

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