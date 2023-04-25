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【報復式外遊】和記電訊漫遊數據用量及收入升　復活節長假生意勝2019同期

商業 18:00 2023/04/25

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港人在全面通關後出現報復或外遊，除了旅遊業受惠，也帶動了漫遊數據服務的生意。和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝在出席一活動時表示，以全面通關後的首個復活節長假期為例

4天紅日平均每日漫遊數據用量及收入，較2019年的復活節假期高，個別日子更高出逾10%。

情況顯示，港人外遊已復常。至於入境旅客的漫遊數據用量，也在上升，但上升速度未及港人外遊的數據用量快。他指出，在疫情前，漫遊數據業務約佔整體收入的三份一，疫情期間當然跌至不足1%，甚至是零。

疫後復常，漫遊數據用量及生意也快速回復。然而，他指現時已不流行用「漫遊數據」稱呼，改以「外遊數據」更為合適。同時，為免出現天價數據帳單，除了推出不同的服務套餐，更為客戶外遊數據收費封頂，每日上限98港元，以及有短訊提示，以防客戶在外地不小心啟動漫遊而「嚇餐死」。

電子消費券影響減
談到最新一期的電子消費券派發已逾一星期，對經濟的提振力已開始顯現。古星輝表示，和記電訊有因應電子消費券推出5G寬頻網絡優惠計劃。他坦言，電子消費券已非首次派發，市民已習慣了使用，且今次的額度只有3000元不算高。派發頭一、兩日的影響較大，之後對生意的影響有限。

記者：梁巧恩

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