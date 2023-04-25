尹錫悅訪美首行收大禮 Netflix未來4年投資近200億

南韓總統尹錫悅周一（24日）抵達美國，展開為期一周國事訪問。他抵埗後首先與串流平台Netflix聯席行政總裁Ted Sarandos會面，後者即宣布未來4年向南韓投資25億美元（約196.2億港元）。

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Sarandos表示，資金將用於製作電影及電視劇。Sarandos指出於對南韓創意產業的信心及韓流影響力加強，認為投資將加強Netflix與南韓及當地創作生態的合作關係。

南韓媒體報稱，尹錫悅對Netflix未來投資承諾感到鼓舞，認為此舉是南韓娛樂產業及Netflix未來發展的重大機遇。

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多部由Netflix投資的南韓影視作品近年全球熱播，包括《魷魚遊戲》及《黑暗榮耀》等。前者播放首28日已吸引Netflix多達1.11億用戶觀看，更在多個國際頒獎禮上取得大獎。

尹錫悅訪美行程首站為到訪Netflix及與Sarandos會面，他將在周三（26日）與美國總統拜登會晤。

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責任編輯：吳漢培