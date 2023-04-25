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【香港經濟】本港3月出口意外跌1.5%、連跌11個月　歐美出口量先復甦

宏觀解讀 17:57 2023/04/25

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【香港經濟】本港3月出口意外跌1.5%、連跌11個月　歐美出口量先復甦

本港3月出口表現輕微改善。港府公布，3月商品整體出口貨值3,672億元，按年跌幅收窄至1.5%，不過仍遜於預期的增長0.1%。3月進口貨值4,078億元，按年微跌0.6%。期内，有形貿易逆差406億元，相等於商品進口貨值10%。

今年首季商品整體出口貨值按年下跌17.7%，商品進口貨值下跌12.7%。第一季錄得有形貿易逆差1116億元，相等於商品進口貨值的10.6%。

首季出口內地貨值跌9.8%  美英出口增長約15%

港府指，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，當中，中國內地跌9.8%、新加坡跌4.3%和馬來西亞跌3.3%。與此同時，輸往泰國的貨值按年升17.0%、韓國升14.8%和台灣升6.4%。

不過，輸往其他地區整體出口貨值則錄得升幅，尤其是英國和美國，分別升15%和近14%。

政府發言人表示，3月商品出口貨值按年進一步下跌，儘管跌幅放緩。輸往內地的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。輸往美國及歐盟的出口回復增長。

展望未來，發言人指，先進經濟體的增長減慢，會繼續令香港的出口表現受壓，但內地經濟復甦加快，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。

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記者：伍鍵文

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