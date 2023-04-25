  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鋰電股】鋰價急瀉震散鋰電股 天齊跌8.5% 贛鋒跌6.9%

股樓投資 18:15 2023/04/25

分享：

分享：

內地鋰價持續下跌，今年以來由每噸60萬元人民幣跌至20萬元人民幣，今日再跌至18萬元人民幣，引發中港兩地的鋰電股急瀉。

天齊鋰業（09696）今日（25日）收報48.05元，跌8.5%；贛鋒鋰業（01772）收報48.5元，下跌6.9%；A股方面，億緯鋰能（深：300014）收報60.38元人民幣，跌2.6%；恩捷股份（深：002812）收報100.71元人民幣，跌4.8%。

延伸閱讀：【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月  另推薦6隻中資股【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

A股鋰電池板塊多股一季報業績暴雷，利潤下降的主要原因為鋰鹽產品價格下跌，毛利下降所致。上游的全球鋰資源供應開始增加，包括澳大利亞和智利等主產區以及新項目的產能陸續釋放。

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
港股 天齊鋰業（09696） 億緯鋰能（深：300014） 恩捷股份（深：002812） 贛鋒鋰業（01772） A股

上一篇文章

University Hill周六推160伙應市　折實約437萬起　暫收6000票　超額認購39倍

下一篇文章

【券商點睇】去年毛利率有驚喜 料英恒科技與新能源車產業同成長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款