【鋰電股】鋰價急瀉震散鋰電股 天齊跌8.5% 贛鋒跌6.9%

內地鋰價持續下跌，今年以來由每噸60萬元人民幣跌至20萬元人民幣，今日再跌至18萬元人民幣，引發中港兩地的鋰電股急瀉。

天齊鋰業（09696）今日（25日）收報48.05元，跌8.5%；贛鋒鋰業（01772）收報48.5元，下跌6.9%；A股方面，億緯鋰能（深：300014）收報60.38元人民幣，跌2.6%；恩捷股份（深：002812）收報100.71元人民幣，跌4.8%。

延伸閱讀：【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

A股鋰電池板塊多股一季報業績暴雷，利潤下降的主要原因為鋰鹽產品價格下跌，毛利下降所致。上游的全球鋰資源供應開始增加，包括澳大利亞和智利等主產區以及新項目的產能陸續釋放。

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明