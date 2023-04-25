蘋果在美反壟斷案勝訴 但不得禁外部付款通道

蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games的訴訟案歷時數年，美國第九巡迴法院周一（24日）駁回Epic Games提出的9項上訴指控，不過仍維持下級法院的一項判決，下令Apple不得禁止外部付款通道。

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事緣Epic Games不滿Apple就用戶於App Store的每筆交易抽佣3成，修改旗下遊戲《要塞英雄》（Fortnite）内的購買機制，讓用戶可繞過App Store在程式内直接購買。

雙方因應用程式抽成發生糾紛，Apple的App Store將《要塞英雄》下架，Epic Games於2020年起訴Apple，並要求Apple向iOS設備開放第三方應用程式商店和支付系統。

加州地方法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）2021年裁定，Apple營運App Store的方式並未違反聯邦反壟斷法，僅要求Apple容許應用程式開發商引導消費者使用外部支付方式，但認為沒有必要設立第三方應用程式商店和修改應用程式開發商佣金的政策。

Epic Games提出上訴，美國第九巡迴法院駁回其10項指控中的9項，維持下級法院的一項裁決，即Apple不得禁止外部付款通道。

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上訴法院認同Apple所指，該公司需密切監管Apple手機設備上運行的應用程序，保障用戶免受欺詐者、黑客、間諜軟件侵害。

上訴法院指下級法院錯誤界定相關反壟斷市場，認為Apple的開發者協議（DPLA）不屬於反壟斷法範圍。

但上訴法院認為上述錯誤無害，Epic Games未能釐定其擬議的市場定義及是否存在更小限制的替代方法，來證明iOS封閉平臺有利於蘋果的競爭。

Apple發表聲明，指聯邦法院過去兩年來第二度裁定，Apple 遵守州和聯邦層面的反壟斷法。Apple強調，App Store 繼續促進競爭、推動創新和擴大機會，不同意法院對餘下一項索賠所作的裁決，正考慮進一步覆核。

Epic Games行政總裁斯威尼 (Tim Sweeney)表示，即使Apple勝訴，至少上訴法院保留2021年裁決中支持Epic Games的部分，讓開發商可自由與消費者在網上直接交易。

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責任編輯：鄭錦玲